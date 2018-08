O autor estava conduzindo um carro da cor branca e fugiu do local

Zuleide Vogado, 64 anos, morreu nesta sexta-feira (10), após ser atropelada em Campo Grande. O autor estava dirigindo um carro da cor branca quando causou o acidente e fugiu.

De acordo com o boletim de ocorrência, Zuleide estava na via, próximo ao posto Imbirussu quando foi surpreendida por um motorista, que a atropelou e em seguida saiu do local sem prestar socorro.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e encaminhou a vítima até a Santa Casa da capital. Zuleide ficou internada no hospital, contudo, acabou morrendo na manhã de hoje.

A vítima estava várias fraturas pelo corpo.