Policiais do Setor de Investigações Gerais (SIG) de Três Lagoas, prenderam na segunda-feira (5) um idoso, de 78 anos, condenado por estuprar as três netas, de 5, 9 e 10 anos. O crime aconteceu em janeiro de 2014, e ele foi condenado a nove anos e quatro meses de prisão.

Segundo o site JPNews, as crianças eram filhas da enteada do condenado e o crime ocorreu na cidade de Pereira Barreto, estado de São Paulo, quando as meninas foram passar as férias escolares na casa da avó que na época morava com o acusado.

Após os crimes, uma das meninas contou à mãe o que havia acontecido e o idoso foi denunciado. O processo tramitou no município de Ilha Solteira (SP), e o acusado passou a residir no residencial Orestinho em Três Lagoas-MS.

No dia 31 de outubro desse ano, a justiça condenou o idoso e decretou a prisão que foi cumprida pela polícia civil. O autor será transferido para o Presídio de Ilha Solteira, em São Paulo, onde o processo tramitou.