Um homem foi encontrado morto na manhã de terça-feira (7), em frente ao Sindicato Rural, na rua Pedro Celestino Correia da Costa, em Itaporã.

Sebastião Geraldo da Silva, 66 anos, conhecido como "Tião Borracheiro", morava no bairro da Lagoa. Segundo informações do site Itaporã News, o idoso estava caído próximo a calçada da instituição. Uma pessoa que passava pelo local viu o corpo e verificou que o homem não tinha sinais vitais. A vítima apresentava lesões nos braços, o que indica que ele pode ter sido atropelado.

Uma equipe de socorristas do hospital de Itaporã foi acionada, mas quando chegou ao local, o idoso já estava morto. As Polícias Militar e Civil estiveram no local, foram realizados os procedimentos necessários da perícia. O corpo foi removido pela Funerária Bom Jesus.