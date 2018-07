A menina revelou aos pais que ficou sozinha no quarto com o homem

Um homem de 66, que não teve a identidade revelada, foi preso na última segunda-feira (23), suspeito de abusar sexualmente de uma criança de 7 anos. O caso aconteceu no município de Corumbá.

De acordo com o Diário Corumbaense, uma equipe da Polícia Militar (PM), foi acionada por populares, após uma denúncia informando que o suspeito estava oferecendo brinquedos às crianças, para atrai-las até sua casa.

Conforme as informações do site de notícias, três crianças foram levadas para a residência do suspeito. Uma menina de 5 e outra de 6 anos, ficaram em um cômodo da casa, enquanto criança de 7 anos, teve que ficar no quarto com o idoso.

Assustada, a menina saiu do local e foi correndo contar o que havia acontecido para os pais. Ainda segundo o site, a criança disse aos familiares que o suspeito teria esfregado o seu órgão genital nela.

Em seguida, os policiais foram acionados e levaram o idoso para a Delegacia de Polícia Civil da cidade.