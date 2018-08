Otacilio Martins da Silva, 87 anos, foi preso nesta quarta-feira (15), vendendo drogas. O caso aconteceu no bairro Guanandi, em Campo Grande. O idoso estava com 20 porções de cocaína escondida no bolso do casaco.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma equipe da Polícia Militar (PM), realiza ronda pela região, quando ao se aproximar de um veículo, uma pessoa – não identificada – informou que o idoso é usuário de drogas.

Os policiais foram até Otacilio e perceberam que ele estava vendendo substancias analógicas na região. O idoso foi abordado e durante a vistoria pessoal, os militares encontraram 20 porções de cocaína escondida no bolso esquerdo do casado do autor, que pesaram quase 15 gramas.

As substâncias estavam enroladas em um plástico. Já no outro bolso do idoso, os policiais encontram uma quantia de R$ 19,70. Ao ser questionado, Otacilio afirmou que há dois meses comercializa as drogas e que vende as porções por R$ 10. O autor ainda contou que já havia vendido um “papelote” antes da abordagem.

O idoso relatou também que sua nora – que não teve o nome divulgado – é quem fornece as drogas para revenda. Conforme o boletim, as substâncias são entregues em forma de pedra e Otacilio mesmo é quem prepara as porções.

Segundo o registro, após a revenda, o autor teria que pagar R$ 100 para a sua nora e ainda lucraria R$ 400 com as porções que preparou. O idoso foi preso e encaminhado a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Piratininga. O caso foi registrado como tráfico de drogas.