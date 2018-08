Na última terça-feira (14) um idoso de 60 anos encontrou uma ossada humana quando estava roçando seu terreno baldio, no bairro Alto, em Aquidauana. A perícia suspeita que os ossos sejam de casal que sumiu em 2014 ou de rapaz em 2015.

De acordo com o site O Pantaneiro o idoso se deparou com os ossos no final da tarde de terça, mas o caso só veio à tona nesta quinta-feira (16). A perícia da Polícia Civil está conduzindo as investigações sobre a identidade da ossada.

O idoso afirmou aos policiais que havia uma camiseta sobre os ossos, e até o momento foram encontrados um crânio, parte do braço, a coluna e o cóccix da vítima. O Corpo de Bombeiros continua trabalhando em busca do restante da ossada.

Segundo as autoridades os ossos foram recolhidos para determinar a linha de investigação. Os policiais trabalham com dois casos, o de um desaparecimento de um casal que sumiu na Reta do Taboco em 2014 e o sumiço de um rapaz, morador do bairro Nova Aquidauana em 2015. Na tentativa de identificar os restos mortais a perícia criminal está fazendo exames a partir de material genético recolhido entre membros das famílias envolvidas.

Para os peritos devido ao estado do crânio encontrado e dos restos mortais, provavelmente a vítima foi enterrada há pelo menos três anos.