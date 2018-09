O corpo foi achado no dia 8 de setembro em um lago de antiga pedreira em Dourados

Orivaldo Martins da Silva, 61 anos, encontrado morto dentro de uma antiga pedreira em Dourados, teria sido vítima de latrocínio. A informação foi divulgada pela Polícia Civil do município. O corpo foi achado no dia 8 de setembro, contudo, o idoso estava desaparecido desde o dia 4 deste mês.

De acordo com o Dourados News, Orivaldo estava às margens da MS-379, sentido Laguna Carapã. O motivo do assassinato seria por conta da aposentadoria da vítima, no valor de R$ 1 mil.

Conforme o site de notícias, no dia do homicídio, o carro GM Corsa do idoso também foi levado pelo autor ou autores – a polícia ainda investiga o caso. Até o momento, o veículo ainda não foi localizado.

O delegado do Setor de Investigações Gerais (SIG), Rodolfo Daltro, informou que as buscas pelos suspeitos continuam.