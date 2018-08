No fim da manhã desta sexta-feira (3) o idoso que estava desaparecido deste ontem (2) foi encontrado no bairro Tiradentes, próximo ao Asilo São João Bosco.

Segundo informações concedidas ao JD1 Notícias por Wandecir Nunes Teixeira, de 38 anos, genro do idoso desaparecido, informou que Adão de Arruda Savala, de 62 anos, foi encontrado por Hildo Linda da Silva, perdido no bairro Tiradentes, próximo ao Asilo São João Bosco.

Adão foi levado por Hildo até o Posto Policial do Tiradentes, onde os policiais confirmaram através do boletim de ocorrência sobre o desaparecimento. A família recebeu a informação que Adão foi encontrado e foram busca-lo no posto policial. O idoso já está com a família e passa bem.