Por volta das 13h desta segunda-feira (19), o corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado às margens da rua Desembargador Neto do Carmo, Jardim Veraneio, em Campo Grande.

De acordo com informações preliminares, a vítima aparenta ter aproximadamente entre 40 e 45 anos. A equipe de reportagem do JD1 Notícias, está no local e conversou com uma testemunha que informou que havia passado na estrada mais cedo e não havia ninguém, mas ao retornar pela mesma via verificou que o homem estava caído às margens da via, sem roupas e com sinais de espancamento.

O corpo apresentava sangramentos na boca, cabeça e diversas lesões. Aparentemente a vítima foi morta há poucas horas. A polícia militar, civil e perícia técnica estão no local.

A qualquer momento mais informações.