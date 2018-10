Orlando da Silva Fernandes, 41 anos, conhecido como "Bomba" foi executado no início da noite desta sexta-feira (26), no Jardim Autonomista, em Campo Grande.

Informações apuradas no local apontam que um fuzil 762 foi utilizado para executar o "Bomba". Agentes da polícia civil interditaram o trecho da rua Amazonas próximo a rua Enramada, onde o crime aconteceu.

Orlando é ex-segurança do narcotraficante Jorge Rafaat, executado em junho de 2016 e respondia processos de tráfico de drogas. Ainda não há informações a autoria do crime.

O crime

Testemunhas que estavam no próximo ao local do assassinato relataram ao JD1 Notícias que ouviram os tiros e imaginaram que fosse fogos. "Eu assustei porque foram muitos tiros", disse uma moradora que não quis ser identificada. Estilhaços dos disparos feriram um homem que estacionava no local no momento da execução e que teve seu veículo atingido por dois disparos.