Um homem que ainda não foi identificado foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (28), às margens da rodovia MS-164, em Antonio João.

De acordo com informações do site Ponta Porã Informa, a vítima que foi encontrada por populares, pode ter sido atropelada e o autor pode ter fugido do local.

De cor morena, a vítima usava camisa xadrez e calça social preta. O homem possui uma tatuagem com o rosto de Jesus Cristo e, em cima, o nome “Leandro”.

Qualquer informação que puder ajudar na identificação ou localização de familiares da vítima podem ser repassadas ao Instituto Médico Legal (IML), de Ponta Porã, onde o corpo encaminhado, pelo telefone (67) 3431-1034.