Os militares tiveram que conter o homem com um tiro na perna

Um indígena de 21 anos foi baleado com um tiro na perna, na manhã desta terça-feira (4), após tentar atacar policiais militares com um facão, na Aldeia Taquari, em Itahum, distrito de Dourados.

De acordo com o Dourados Agora, uma equipe da Polícia Militar (PM) foi até a aldeia para atender uma ocorrência de briga entre casal. Após prenderem duas pessoas envolvidas no caso, os militares foram surpreendidos pelo indígena que tentou atingi-los com um facão.

Para conter o rapaz, os policiais tiveram que revidar com um tiro que atingiu a perna do indígena. O rapaz foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Hospital da Vida, e após os procedimentos médicos será levado à Delegacia.