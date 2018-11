Como estava embriagado, as pessoas acreditaram que dormia em um terreno próximo a uma residência

O indígena João de Souza, 29 anos, morreu neste domingo (11), na comunidade Ñu Verá após bebedeira. De acordo com boletim de ocorrência, ele teria sido visto por populares da região completamente embriagado, e em seguida deitado próximo a um residência.

Ainda segundo a ocorrência, entre 11h e 12h ele estava na companhia de uma mulher caminhando pelo local e acabou caindo. Como estava embriagado, as pessoas acreditaram que dormia.

Horas depois, como não levantava, foi percebida a morte de João. A perícia esteve no local e não constatou qualquer tipo de violência no corpo do rapaz. O laudo também aponta para óbito por causa natural.