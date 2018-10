Preso na Operação Saturação foi espancado e morreu dentro de uma das celas do 1º Distrito Policial de Dourados na manhã de segunda-feira (22). O indígena Milandro Fernandes, 73, acusado por estuprar a própria neta de 11 anos, não resistiu aos ferimentos causados pelas agressões.

A descoberta do crime ocorreu no momento de transferência dos presos dentro da Operação Saturação à PED (Penitenciária Estadual de Dourados). Na saída do cárcere, houve muito barulho e os policiais foram informados sobre o fato. Equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou ao local e constatou o óbito.

De acordo com DouradosNews, 14 internos teriam participado da ação e serão investigados individualmente. A princípio, todos foram autuados em flagrante por homicídio duplamente qualificado. O inquérito deve ser concluído em até 10 dias, conforme o delegado Adilson Stiguivits, titular do 1º DP.

Segundo o delegado, todas as vezes em que alguém é preso por estupro, é colocado em cela separada, porém, como a operação levou várias pessoas à cadeia, o idoso foi deixado numa cela com internos considerados de baixa periculosidade e orientado a não relatar o motivo a qual levaram ao cumprimento de mandado de prisão contra ele.