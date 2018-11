Relato da tia aponta que ele sofria de depressão desde a morte do irmão

O indígena Rafael Martins de Duarte, 16 anos, foi encontrado morto na quarta-feira (14), pendurado no galho de uma árvore, às margens da Perimetral Norte, próximo à comunidade Ñu Vera, em Dourados.

De acordo com informações do site Dourados News, o rapaz teria ido até a casa da namorada e no local bebeu três copos de cachaça e em seguida saiu. Pouco tempo depois foi encontrado por populares já sem vida.

A tia do adolescente contou à polícia que ele sofria de depressão desde a morte do irmão. Relatos apontam que ele já teria tentado se matar em outras oportunidades.

O caso está sendo investigado