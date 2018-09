Na noite de terça-feira (11), um jovem agrediu o próprio pai e precisou ser amarrado pelas pernas e braços por indígenas do distrito de Taunay, da Aldeia Água Branca, em Aquidauana. A vítima precisou ser encaminhada ao hospital da cidade.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, as circunstâncias das agressões não foram reveladas, mas o rapaz, Lucas Ferreira da Silva, de 18 anos, havia ingerido bebidas alcoólicas e estava bastante agitado. Ele foi algemado e em seguida encaminhado a uma unidade de saúde, pois também tinha alguns ferimentos.

Na delegacia, enquanto a ocorrência era registrada, Lucas continuou ameaçando o pai, o idoso Pedro da Silva, de 66 anos, dizendo que quando fosse solto o agrediria novamente. O idoso, que estava com o rosto machucado, demonstrou preocupações, pois mora na casa somente com o filho. O caso é investigado.