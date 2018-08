O homem levou três facadas, duas no peito e uma no rosto

Na noite de quinta-feira (30) um homem de 41 anos foi esfaqueado por um inquilino quando foi cobrar o aluguel. O caso aconteceu Ladário.

De acordo com informações da assessoria do Corpo de Bombeiros, uma viatura de resgate foi acionada por volta das 22h30 para atender uma ocorrência de esfaqueamento no bairro Alta Floresta.

No local os socorristas prestaram os primeiros socorros a F.S.M. que apresentava três perfurações de arma branca, na boca, no tórax e no pulmão do lado direito. Ele estava consciente, porém com dificuldades respiratórias. Após o atendimento emergencial a vítima foi removida ao pronto-socorro local.

Segundo o homem, seu agressor foi seu inquilino que o agrediu após o mesmo cobrar o aluguel do imóvel.