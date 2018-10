Adizel Batista de Souza, 53 anos, foi encontrado morto na manhã deste sábado (27), em uma das celas da Penitenciária Estadual de Dourados (PED).

De acordo com informações do site Dourados News, o interno foi encontrado com um pedaço de pano amarrado ao pescoço. Ele se envolveu em uma briga, ontem, com outro interno identificado como Talisson da Silva Nascimento. Talisson teria se sentido acuado com as ameaças feitas por Adizel e nesta manhã o enforcou até a morte.

O interno encontrado morto é um dos envolvidos na morte de Milandro Fernandes, 73 anos, que foi preso por estupro. Miliandro foi morto após ser espancado por pelo menos 13 detentos no 1º Distrito Policial de Dourados.