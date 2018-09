Na tarde da última segunda-feira (3) os investigadores da Divisão de Homicídios da polícia paraguaia recuperaram o aparelho de celular da universitária Erika de Lima Corte, 29 anos, que foi executada brutalmente a facadas em sua residência na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero na fronteira com Ponta Porã, na madrugada de 20 de agosto.

Os investigadores da polícia paraguaia chegaram à conclusão que o autor foi o eletricista Cristopher Andrés Romero Irala, 27 anos. Ele foi preso após uma investigação que juntou evidências que colocam o autor na cena do violento assassinato.

O aparelho de celular da vítima foi levado da residência no dia da execução, e de acordo com a linha de investigações o telefone era de vital importância para o esclarecimento total do crime.

Segundo informações do site Porã News os investigadores chegaram a uma pessoa que estava com o celular, que disse aos policiais que havia adquirido o aparelho pelo valor de 100 mil guaranis (equivalente a R$ 70) de outra pessoa. Este terceiro também foi encontrado e encaminhado para a delegacia onde manifestou ter adquirido o aparelho de Cristopher na noite em que a vítima foi executada. Os investigadores informaram que o aparelho de celular e as outras evidencias provam de que Cristopher e o autor da execução.