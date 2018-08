Os irmãos Ronei Henrique Muniz Biscaia, 19 anos, e Pedro Inácio Biscaia, 18 anos, foram encaminhados para o presídio de Três Lagoas após matar Bruno Silva, 22 anos, por vingança. O assassinato aconteceu no último domingo (19), quando a vítima foi surpreendida pelos suspeitos, que efetuaram disparos de arma de fogo.

De acordo com as informações do JP News, os suspeitos saíram da 3º Distrito Policial da cidade e foram, direto para o presídio, com mandado de prisão preventiva.

Segundo o site de notícias, o delegado responsável pelas investigações, Roberto Guimarães, contou que os irmãos confessaram o homicídio, e revelaram que o motivo seria vingança, já que a vítima e os suspeitos se envolveram em uma briga na manhã de domingo.

Ainda conforme o JP News, Ronei Henrique e Pedro Inácio afirmaram aos policiais que vinham sendo ameaçados por Bruno, que supostamente tinha ciúmes de uma namorada.

A arma que os suspeitos usaram para executar Bruno teria sido jogada em um córrego da cidade.