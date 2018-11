Nesta quarta-feira (28), Jorge Razuk Neto, 41 anos, foi autuado em flagrante por violência doméstica na Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Dourados.

Conforme o boletim de ocorrência, a Guarda Municipal foi chamada para atender um caso de violência doméstica em uma residência localizada na Rua Izzat Bussuan, na Vila Aurora . Quando os guardas chegaram a residência, a esposa Fernanda Maria Vitória de Araújo, 40 anos, e os filhos Kalki Avatara Vitorio Araujo Cirino, 18 anos e Rubia Cristina Watcher Rocha, 30 anos estavam na esquina assustados e nervoso, enquanto o acusado entrava e sai de casa agitado.

Ainda segundo a ocorrência, ao ver os guardas, Jorge alterou-se e começou a gritar que iria retirar a farda dos guardas e mandando-os cuidarem do patrimônio público, "que está abandonado". E solicitou que fosse chamada a Polícia Militar.

Policiais militares chegaram ao local e entraram no quintal. Jorge abriu a porta de seu carro e pegou uma faca de cabo amarelo e mostrou aos PMs, dizendo que tinha sido acordado com a mulher encostando a arma em seu pescoço. Segundo a ocorrência, em seguida os policiais militares deixaram o local alegando que a Guarda Municipal tinha chegado primeiro e era responsável pela ocorrência.

Ele também ameaçou o enteado, Kalkri Avatara Vitório Araújo Cirino, 18 anos, que interferiu ao ver a mãe sendo enforcada, e conseguiu retirá-la das mãos do padrasto. Na delegacia, Kalkri contou ter sido ameaçado por Jorge Razuk. Antes da Guarda Municipal chegar, ele saiu na frente da casa e o ameaçou, dizendo "você cresceu para cima de mim porque está fazendo academia e jiu-jítsu. Você vai ver, eu vou atrás de você".

O acusado foi levado para a carceragem da 1ª Delegacia de Polícia, onde permanece preso. Jorge Razku Neto foi autuado por ameaça, apropriação indébita, desacato e violência doméstica. O acusado que já tem vários registros na polícia de violência doméstica. Ele é filho do ex-deputado estadual Roberto Razuk e irmão do deputado estadual eleito neste ano Neno Razuk (PTB).

Motivação

Kalkri contou que na manhã de hoje a mãe estava conversando com Jorge Razuk, dizendo que queria a separação. Nesse momento, o rapaz diz ter ouvido gritos e ao entrar no quarto do casal viu o padrasto enforcando Fernanda, prensando-a contra o guarda-roupa e segurando a faca de cabo amarelo na outra mão.

O rapaz disse que conseguiu tirar a mãe das mãos de Jorge e correr com as irmãs pequenas e Fernanda para a rua, onde pediram ajuda aos vizinhos. As crianças relataram que Jorge sempre fica agressivo e que situação semelhante já tinha ocorrido outras vezes.