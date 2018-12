O filho da atual prefeita de Dourados, a 214 km de Campo Grande, Jorge Razuk, de 41 anos, preso em flagrante nesta quarta-feira (28), após agredir a esposa, ficará na cadeia. A decisão foi tomada pelo juiz da 4° Vara Criminal de Dourados, na tarde desta quinta-feira (29).

De acordo com a polícia, jorge agrediu a esposa por não aceitar o pedido de separação. Ele só parou com as agressões depois que os guardas municipais chegaram à casa do casal. Segundo a polícia, ele ainda ameaçou os guardas municipais, e foi levado para a delegacia. Ele foi preso por ameaça, apropriação indébita, desacato e violência doméstica.

Na noite desta quarta-feira (28), ele foi transferido para a Penitenciária Estadual de Dourados (PED).