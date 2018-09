Um jovem de 25 anos agrediu a esposa de 36 anos e disse que é integrante do Comando Vermelho. O caso aconteceu na última sexta-feira (31), em Dourados. Uma equipe da Polícia Militar foi acionada, porém, o autor não se intimidou e ainda proferiu ameaças de morte.

De acordo com o Dourados News, os policiais foram acionados por populares que informaram que um jovem estaria batendo na esposa. Ao chegarem no local informado, os militares avistaram o autor ainda agredindo a mulher.

Os PMs disseram para o jovem parar e colocar as mãos na cabeça, no entanto, o autor começou a dizer que não tinha policial que o prendesse. O agressor ainda disse que era membro do Comando Vermelho, que não ergueria as mãos e mataria os militares.

Conforme o site, o autor foi para cima dos policiais e passou a chuta-los. Em seguida, os militares o seguraram e levaram para a delegacia da região. A mulher do jovem precisou ser socorrida, pois apresentava diversas lesões pelo corpo.

Ainda segundo o Dourados News, os policiais continuaram sendo ameaçados pelo autor, que dizia que iria mata-los e arrancar a cabeça de cada um. Já na delegacia, o jovem passou a bater a cabeça nas grades de ferro.