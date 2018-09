Um rapaz de 27 anos, agrediu um homem de 30 anos depois de suspeitar que estava sendo traído pela esposa. O caso aconteceu na quarta-feira (29), de agosto, em Três Lagoas. O autor acusou a vítima de ser amante de sua mulher.

De acordo com o JP News, o autor invadiu uma empresa de transporte, onde a vítima trabalha e passou a agredi-la com golpes de capacete no braço, na cabeça e nas costas. Conforme o site, dois funcionários do local presenciaram a confusão.

Segundo o site de notícias, a vítima negou ter envolvimento com a mulher do autor e procurou a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) da cidade, onde registrou um boletim de ocorrência como lesão corporal dolosa.