Luciellen Lima, 27 anos, agrediu o marido Cleiton Lima, 31 anos, após ele descobrir uma traição da companheira. O caso aconteceu nesta terça-feira (31), em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, Cleiton estava com o celular da esposa, quando viu algumas mensagens de outra pessoa, que segundo o registro, mantinha um caso extraconjugal com Luciellen.

Cleiton então questionou a esposa em relação às mensagens e, nesse momento ela passou a agredi-lo com tapas, socos e arranhões. Contudo, apesar dos golpes, a vítima não ficou ferida.

Irritada, ainda conforme a ocorrência, a autora passou a se lesionar, como se quisesse culpar o marido pelos ferimentos em seu corpo. Em seguida, Luciellen passou a ameaçar Cleiton e também danificou seu carro.

Após o ocorrido, Luciellen saiu do local a pé, sem informar para onde iria. Cleiton encontrou uma tia da esposa e contou o que havia acontecido, na tentativa de se resguardar caso a mulher aparecesse dizendo que foi agredida. O caso foi registrado como vias de fato.