Morreu na madrugada de segunda-feira (10), o jovem paraguaio que foi alvo de pistoleiros na ultima sexta-feira (7), no cruzamento da rua Guia Lopes com avenida Brasil, em Ponta Porã.

De acordo com informações do Porã News, Rodrigo Fernandez Bogado foi surpreendido pelo ataque dos pistoleiros, que sem mediar palavras, atiraram várias vezes contra o veículo que transitava, dos quais um disparo atingiu a cabeça da vítima e outro a altura do pescoço.

Rodrigo chegou a ser encaminhado por amigos ao Hospital Regional de Ponta Porã, onde após receber atendimento médico foi encaminhado para Dourados. Devido a gravidade dos ferimentos, Rodrigo não resistiu e morreu na madrugada de ontem.

Investigadores do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil assumiram o caso e recolheram evidências nas proximidades da área onde ocorreu o ataque dos pistoleiros, com o intuito de identificar as circunstâncias em que ocorreu o fato.