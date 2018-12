Na tarde de domingo (10), Gustavo da Rocha, de 20 anos, sofreu fratura em um dedo da mão direita e cortes no joelho. Ele passou cirurgia no setor da ortopedia da Santa Casa e segundo a assessoria de imprensa do hospital, está consciente e orientado, na enfermaria. O rapaz foi arremessado para dentro do córrego Segredo depois de bater a moto no cruzamento da Avenida Ernesto Geisel com a Rua Eça de Queiroz quando ia buscar a namorada na missa.

Gustavo pilotava uma moto esportiva Kawasaki Ninja 650R, quando perdeu o controle da direção do veículo, bateu em uma árvore e foi lançado para o córrego, enquanto a moto ficou presa na árvore. Corpo de Bombeiros foi acionado e utilizou uma escada para descer e resgatar a vítima. No primeiro atendimento, foi constatada fratura na perna esquerda e nas costelas.

Ainda segundo os bombeiros, a suspeita é que ele caiu na parte do curso d’água, mas conseguiu rolar para a parte seca e retirou o capacete. Por conta da fratura, o rapaz não conseguiu se levantar para tentar sair do local e permaneceu deitado até o resgate. De acordo com o motorista Rerisson Arce, 38 anos, que testemunhou o acidente e disse que ele perdeu o controle da direção. “Ele teve muita sorte de ter batido na árvore porque senão teria sido pior”, disse.