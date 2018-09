Dentro do veículo havia 479 kg de maconha em sacas de carvão

Um jovem capotou o carro que conduzia, na quarta-feira (26), ao tentar fugir do bloqueio policial na rodovia MS-436, que liga Figueirão à Alcinópolis.

De acordo com informações da PMA, a abordagem foi feita por Policiais Militares Ambientais de Costa Rica que, percebendo o bloqueio, o motorista acelerou e empreendeu fuga em alta velocidade. A PMA realizou perseguição e, pouco tempo depois, o fugitivo perdeu o controle da direção, saiu da estrada, capotou o veículo e fugiu por uma mata densa próxima à rodovia.

Chegando logo em seguida, a PMA verificou várias sacas de carvão para churrasco espalhadas pela mata e no veículo. Ao abrir as sacas, os policiais verificaram que eram tabletes de maconha. A maconha, que pesou 479 kg e o veículo foram apreendidos.

A equipe efetuou diligências em fazendas da região e, quatro horas depois, prendeu o traficante, a cerca de 15 km do local, à margem da rodovia, pedindo carona. O traficante, um jovem de 21 anos, residente no bairro Canguru em Campo Grande, confessou ser o autor do crime e afirmou que levaria a droga para o estado de Goiás.

Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia de Polícia Civil de Coxim, juntamente com o material apreendido, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.

Foto: PMA