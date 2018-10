Na madrugada de domingo (28), a jovem Cintia Raquel Arguelo da Silva, 17, morreu após ser arremessada contra um poste de iluminação da avenida Júlio de Castilho, na Vila Sobrinho, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, Cintia era passageira de uma motocicleta Honda, que era conduzida por Bruno, de 19 anos. Para a polícia, o condutor afirmou que perdeu o controle de direção, após ver um gato atravessar a avenida.

Na tentativa de não atropelar o animal, colidiu com o meio fio do canteiro central da via. Com o impacto, Cintia foi arremessada contra um poste de iluminação e sofreu traumatismo craniano. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e socorreu Bruno consciente e com ferimentos pelo corpo. Já a menina, morreu no local.

Ainda conforme o registro policial, o motociclista não apresentava sinais de embriaguez, nem odor etílico.