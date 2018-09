Na madrugada desta quinta-feira por volta das 3h15, um jovem de 19 anos ficou ferido após ser baleado em frente a uma casa de shows, no bairro Piratininga, o rapaz estava ingerindo bebidas alcoólicas com amigos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou que o autor já chegou com um revólver em punho e começou a disparar contra o grupo, foi quando um dos disparos acabou acertando o rosto do rapaz, que foi encaminhado para UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro Jardim Leblon. O jovem ainda disse que reconheceu o autor dos disparos.

Até o momento ninguém foi preso e o caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) da Villa Piratininga e a polícia investiga o caso.