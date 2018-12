No último domingo (16) uma jovem de 21 anos foi estuprada dentro da sua própria residência, no bairro Aeroporto, em Corumbá.

A jovem que não teve a identidade revelada, estava em casa com seu filho recém nascido, quando o suspeito chegou se passando por um conhecido, dizendo que havia ido entregar algumas roupas para o bebê.

Ao abrir a porta, a vítima foi surpreendida pelo autor, que começou a ameaçá-la com uma faca e a estuprou. Conforme a polícia, o homem foi até o banheiro, e neste momento, ela tentou pedir ajuda, mas foi contida pelo suspeito, que passou a agredi-la e acabou roubando o celular dela.

No local, a polícia conseguiu apreender a faca utilizada no crime. As roupas intimas que estavam sendo usadas pela vítima foram recolhidas pela pericia, para tentar identificar o DNA do suspeito.

A jovem informou que o homem aparenta ter uns 40 anos e teria tatuagens braço direito. A polícia investiga o caso.