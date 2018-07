Um rapaz de 23 anos, morreu por volta das 23h50 desta sexta-feira (27), após ser baleado no tórax, na rua Sete de Setembro, no bairro Popular Velha, em Corumbá.

Lucas Henrique da Costa chegou a ser atendido pelo Corpo de Bombeiros que tentou reanimação cardiopulmonar, mas sem sucesso.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e o médico socorrista constatou a morte. A vítima foi atingida pelos tiros no lado esquerdo do tórax, abaixo da axila e quando os bombeiros chegaram já não apresentava batimentos cardíacos.

Segundo testemunhas, Lucas passava pela via quando aconteceram os disparos, entre dois a três tiros, entretanto, ninguém conseguiu ver a identidade do atirador. O jovem tinha passagens policiais por furto, roubo, ameaça e tráfico de drogas.