A sul-mato-grossense Criskeila Veloso Gomes, 21 anos, está desaparecida na Austrália desde a quarta-feira (28) da semana passada. A jovem mora cidade de Oakey, em Queensland, ela é funcionária de um frigorífico e mora com o namorado australiano. A polícia, familiares, amigos e o consulado brasileiro procuram por informações sobre a jovem.

Criskeila nasceu em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, e mora na Austrália há pelo menos dez anos, quando emigrou com a família, que voltou para o Brasil há pouco mais de um ano. Atualmente, ela tem um irmão que mora na mesma cidade, com quem tinha combinado um almoço antes de desaparecer para comemorar o recém conquistado visto permanente no país, segundo contou a irmã Criskelly Gomes, que vive em Três Lagoas.

Na quarta-feira, o namorado dela prestou queixa na polícia relatando o desaparecimento. Segundo ela mesma relatava, eles tinham uma boa relação. Amigos da família foram até a casa dela e encontraram roupas e outros objetos todos no mesmo local, com exceção de documentos e do celular, que está desligado e desde o sumiço não conseguimos mais contato, segundo a irmã, Criskelly.

O cônsul honorário do Brasil em Queensland, Valmor Morais, acompanha o caso e pede por informações sobre a jovem nas redes sociais. Ele quer maior atenção da polícia local para a investigação do desaparecimento e está em contato com a família no Brasil e com o irmão da jovem no país para ajudar nas buscas.

O irmão e o namorado estão cooperando com a polícia, mas os investigadores não divulgam muitas informações sobre o caso. Não sabemos se está avançando e já faz uma semana que ela sumiu. Tivemos apenas uma informação de que ela teria transferido uma quantia em dinheiro para a conta do namorado antes de sumir, mas não sabemos quanto foi, relata o cônsul.

O namorado da jovem desaparecida informou à irmã dela, Criskelly, que antes do sumiço ele teria recebido uma ligação da jovem pedindo desculpas e dizendo que o amava. Criskeila tem cerca de 1,67m de altura, cabelos castanhos escuros e olhos verdes. Foi vista pela última vez usando uma calça rosa e camiseta preta, possivelmente dirigindo um carro modelo Mazda 3 prateado.

Um comunicado da polícia local diz que ela sofre de problemas de saúde, mas a família e o cônsul negam.