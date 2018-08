Uma jovem brasileira foi encontrada morta, na madrugada desta segunda-feira (20), no quarto de sua casa, que fica no cruzamento das ruas 15 de agosto e José de Jesus Martinez, no bairro Bernardino Caballero, em Pedro Juan Caballero, no Paraguai.

De acordo com informações do Porã News, a vítima, a estudante de medicina Erika de Lima Corte, 29 anos, foi esfaqueada duas vezes na altura do peito e uma na altura do pescoço, onde também apresentava aproximadamente 16 pequenas perfurações, que indicam que a vítima poderia ter sido torturada pelo autor do crime.

Uma pessoa que morava no local com Érika alertou as autoridades paraguaias sobre o caso.

A vítima era do estado de Mato Grosso. Ainda conforme o site, a faca utilizada no crime e um aparelho celular da vítima foram levados pelo autor. Não está descartado crime passional. O caso é investigado.