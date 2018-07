Na noite deste domingo (22), uma jovem foi assassinada a tiros, na cidade paraguaia de Capitão Bado.

Segundo informações do Porã News, a vítima, identificada como Karol Souza Santy, 21 anos, transitava em um carro, com placas de Coronel Sapucaia, pelas ruas da cidade paraguaia de Capitão Bado, em companhia de seu filho de dois meses e duas amigas, quando foram atacados pelos pistoleiros em uma motocicleta, que ao alcançar o veículo da vítima, realizou dez disparos de pistola 9mm contra Karol. Alvejada pelos tiros, a vítima morreu no local de forma instantânea.

Agentes da Divisão de Homicídios e da Policia Técnica realizaram os procedimentos de rigor e encaminharam o corpo da vítima ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade de Capitão Bado.

As investigações indicam que o violento crime poderia se tratar de um caso de feminicídio, mas os investigadores não descartam nenhuma hipótese.

Fotos: Reprodução / Porã News