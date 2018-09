O rapaz se desentendeu com um homem antes do ocorrido

Eurides José de Araujo Júnior, 27 anos, foi atingido por um disparo de arma de fogo nas costas na madrugada desta segunda-feira (3). O caso aconteceu em frente a uma tabacaria no Jardim Parati, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi atingida por um tiro nas costas em frente a uma tabacaria, no entanto, não soube dar detalhes sobre o ocorrido. Uma equipe da Polícia Militar (PM) foi acionada e questionou o fato na recepção do local.



As testemunhas relataram que a vítima teve um desentendimento com um homem não identificado, que conforme o registro, empurrou Eurides e em seguida sacou a arma de fogo. O jovem tentou se esconder no estabelecimento, porém, ao correr para dentro do imóvel foi atingido pelo tiro.

Segundo o boletim, a vítima informou aos policiais que não conhece o autor do disparo. Uma equipe do socorro foi acionada e encaminhou Eurides para a Santa Casa de Campo Grande. O caso foi registrado como tentativa de homicídio simples.

Em contato com a assessoria de imprensa da Santa Casa, a equipe do JD1 Notícias foi informada de que a vítima está consciente, oriendata e na área verde do hospital. Até o momento, Eurides não passou por cirurgia, no entanto, fará uma tomografia para decidir os próximos passos.