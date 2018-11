Mauro Luiz Gomes Arevalo, 19 anos, foi baleado após se desentender com Jhonathan Fernando da Silva Torres, 22 anos, na Joe’s Bar Tabacaria, localizado na rua da Divisão, em Campo Grande.

De acordo com informações da polícia, os dois se estranharam dentro do estabelecimento por causa de cachaça. Quando Mauro saiu da Tabacaria em direção à sua casa e, no caminho, foi abordado pelo suspeito que disparou vários tiros em direção à vítima.

Mauro foi socorrido por um rapaz identificado como Riversone levado de carro para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Aero Rancho. Ainda de acordo com a polícia, Mauro não teve ferimentos graves.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio.