A Guarda Municipal de Dourados fez uma grande apreensão de baterias de aparelhos de telefone celular e outros produtos eletrônicos contrabandeados do Paraguai.A equipe da GM realizava rondas preventivas no Terminal Rodoviário Renato Lemes Soares quando recebeu uma denúncia sobre um jovem em atitudes suspeitas com uma mochila pesada.

Diante das informações um rapaz de 28 anos, morador em Dourados e que não teve o nome divulgado, foi abordado.Com ele os guardas encontraram vários produtos oriundos do pais vizinho sem a devida regularização, sendo 1.375 baterias de celulares, 40 estações de soldas, 54 fontes de energia, 18 separadores de LCD e 01 maquina de montar LCD. Todo material apreendido tem um custo no Brasil de aproximadamente R$ 80 mil.

O jovem relatou ainda que a mercadoria não era sua, que trabalha para outra pessoa do estado de São Paulo onde levaria os produtos. Diante dos fatos foi encaminhado ate a Delegacia de Polícia Federal para os procedimentos legais.