Andressa Dias, 18 anos, foi encontrada morta pela irmã – que não teve a identidade revelada – na última quinta-feira (2). O caso aconteceu no município de Coxim. A vítima estava com uma corda amarrada no pescoço.



De acordo com o Coxim Agora, a irmã de Andressa chegou à residência onde mora com a família e se deparou com a vítima dependurada pelo pescoço. Assustada, a testemunha saiu correndo da casa para pedir socorro.

Uma vizinha ouviu o chamado e foi ajudar. Quando entrou no local cortou a corda que estava amarrada e ligou para o Corpo de Bombeiros. Contudo, Andressa já estava sem vida. O caso foi registrado como morte a esclarecer na primeira Delegacia de Polícia Civil de Coxim.

Ainda conforma as informações do site de notícias, a jovem passava por problemas familiares antes de acontecido.

Foto: Maikon Leal