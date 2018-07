Douglas Sarat de Moraes, 18 anos, foi encontrado morto com mãos e pés amarrados na manhã de domingo (29), em Dourados.

Os autores usaram uma linha de náilon para amarrar o jovem que foi morto com um tiro na cabeça.

De acordo com informações do site Dourados News, o rapaz pode ter sido vítima do "tribunal da morte", julgamentos onde a decisão é tomada por integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC).



A suspeita é de que ele tenha sido morto em outro local e desovado na via. O caso está sendo investigado.