Sérgio Cristaldo, 21 anos, foi morto com um tiro na cabeça no domingo (19) após sair de um bar, em Bela Vista.

De acordo com informações do site BV News, momentos antes a vítima estava em um bar com a namorada e alguns amigos. Ele teria levado a menina até a casa dela e depois sentou em uma calçada, neste momento, duas pessoas em uma moto se aproximaram e o garupa disparou um tiro que atingiu a cabeça do jovem.

O socorro chegou a ser acionado, mas ao chegar no local a vitima já tinha morrido. Os autores ainda não foram identificados e a polícia investiga o caso.