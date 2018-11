Equipe da rádio patrulha prendeu na noite de quinta-feira (º1), em Ivinhema, um jovem de 22 anos com droga e simulacro de arma de fogo, no bairro Itapoã.

Os policiais foram comunicados de que havia um jovem armado em uma lanchonete. Ao chegar ao local, a equipe avistou o suspeito, que após abordagem e busca pessoal, foi localizada em sua cintura um simulacro de pistola e duas porções de cocaína.

Outros clientes da lanchonete disseram que o jovem poderia ter deixado algo nas proximidades, pois havia atravessado a rua e ido em direção de uma árvore, mas após buscas nas imediações, não foi encontrado qualquer objeto ilícito.

Diante do exposto, o autor foi conduzido à Delegacia de Polícia, e entregue juntamente com o referido simulacro e as porções de droga.