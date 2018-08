Na madrugada desta sexta-feira (31), um jovem foi morto, após uma confusão na casa de um amigo, em Amambai.

Segundo o boletim de ocorrência, Nelson Arce, 26 anos, estava no local do crime com mais sete pessoas, e pouco antes das 3h, começou uma briga entre o grupo.

Foram usados pedaços de madeira e facão durante a confusão. O suspeito pelo crime teria aplicado golpes na cabeça de Nelson, que foi socorrido junto com o autor que também ferido. Ambos foram levados para o hospital.

Pela manhã de hoje, Nelson não resistiu aos ferimentos e morreu.