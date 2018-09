Um jovem morreu na madrugada de sexta-feira, (7), após ser ferido com uma barra de ferro no lado esquerdo do tórax, na avenida 14 de Março, em Ladário.

De acordo com informações do Diário Corumbaense, Wesley Medina Brandão, 25 anos, foi socorrido pela Guarnição do Corpo de Bombeiros, onde, chegando no local, encontrou a vítima sem sinais vitais.

Foi realizado o procedimento de reanimação cardiopulmonar, porém, já no pronto-socorro de Corumbá, o médico plantonista atestou o óbito.

A Polícia Militar apurou que Wesley se envolveu em uma briga com um indivíduo de 22 anos. A guarnição fez buscas e localizou o suspeito, que tentou fugir mas foi capturado pelo militares. Preso, ele confirmou aos policiais que usou uma barra de ferro para golpear a vítima.