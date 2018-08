Na noite do último sábado (11) um jovem de 19 anos foi assassinado a pedradas e golpes de ferro de passar em Três Lagoas. O autor fugiu do local e ainda não foi encontrado.

De acordo com informações do boletim de ocorrência o corpo de Matheus Gonçalves Medeiros (19 anos) foi encontrado no quintal de uma residência no bairro Jardim Progresso. Conforme o relato de populares a polícia foi acionada depois que vizinhos ouviram gritos e barulhos de uma briga vindo da residência de Jefferson Mariano Verdugo, as testemunhas dizem que ouviram uma mulher gritar “Jefferson não faz isso com o rapaz”, mas o autor continuava a agredir a vítima. Como o autor não parou de agredir o jovem a mulher pegou as crianças e saiu da casa, alguns minutos depois Jefferson se evadiu do local tomando rumo ignorado.

No local os policiais encontraram marcas de sangue próximo à porta de entrada da residência, também marcas no chão com características de que o corpo foi arrastado por alguns metros dentro do quintal.

O corpo de Matheus foi encontrado no quintal da casa e apresentava múltiplas lesões na cabeça e pescoço, ao lado do corpo estava uma pedra grande coberta de sangue, um ferro de passar roupa quebrado também coberto de sangue e um celular.

Depois dos procedimentos de praxe os objetos encontrados foram encaminhados para a delegacia. Por volta das 22h40 o telefone encontrado no local tocou um policial atendeu e se trava de uma mulher que se identificou como Rosimari, ela perguntou por Matheus, quando questionada sobre sua relação com a vítima a mulher disse que era mãe do jovem, quando questionada sobre Jefferson, ela disse que era amigo de seu filho. Foi solicitado que ela comparecesse a delegacia. Na unidade Policial Rosimari, acompanhada de Evaristo (pai de Matheus) foram informados do ocorrido, e o pai fez o reconhecimento do corpo.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário de Três Lagoas como homicídio simples.