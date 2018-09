Rafael de Oliveira Matos, 18 anos, conhecido também como “Pererequinha”, morreu após trocar tiros com uma equipe da Polícia Militar, na madrugada desta quinta-feira (13), em Três Lagoas.

De acordo com informações do site JP News, “Pererequinha” transitava de moto em um barro da cidade quando efetuou cinco disparos, em via pública. O barulho acordou os moradores que acionaram a polícia.

Os militares se deslocaram até a região e se depararam com o jovem, que recebeu a equipe com disparos de arma de fogo. Durante o confronto, Rafael foi atingido no tórax e na costela. Ele foi socorrido pelos policiais e encaminhado para uma unidade de saúde da região, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada no hospital.

O rapaz possuía passagens por furtos, tentativa de furto, homicídio, tráfico de drogas e roubo.