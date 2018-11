Nesta quinta-feira (1), a Polícia Civil e Militar deflagraram a "Operação Território Livre", em Dourados que terminou com um adolescente, de 17 anos morto durante um confronto com os polícias. Uma das equipes atuando na operação chegou ao local e foi recebida com disparos feitos por Nicolas Magalhães Dauzacker.

O caso ocorreu numa casa localizada no bairro Harrison de Figueiredo, e o jovem chegou a ser levado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento), mas já chegou sem vida.

Na residência, localizada no cruzamento das ruas H-3 e H-5, uma jovem de 16 anos, companheira do rapaz, foi apreendida. Contra ela havia mandado de busca e apreensão. Os policiais apreenderam a arma usada por ele.

"Operação Território Livre"

A "Operação Território Livre" é uma ação conjunta entre Policiais Civis e Militares de vários departamentos para apurar denúncias de que integrantes de facção criminosa estariam planejando ataques contra servidores de segurança pública e atentados a prédios públicos.