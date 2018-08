Francisnei Soares de Souza, 25 anos, foi obrigado a engolir uma tampa de cerveja por não ter dinheiro para pagar a conta do bar. O caso aconteceu na noite da última quinta-feira (30), no município de Corumbá.

De acordo com o Diário Corumbaense, o jovem estava com um grupo de amigos em um bar da cidade, bebendo. Após pedirem a conta, o rapaz informou que não tinha dinheiro para arcar com as despesas.

Conforme o site, depois de falar que estava sem dinheiro, o jovem foi forçado a engolir uma tampa de cerveja long neck. Ao tentar comer o objeto, o rapaz começou a passar mal.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e ao chegar no endereço, se deparou com o rapaz com um quadro de disfagia, que é dificuldade para engolir. O jovem ainda estava com dores na garganta, salivação excessiva e dores na região do tórax.

A vítima foi encaminhada para pronto socorro da região, onde os médicos conseguiram remover o a tampa.