Maicon Laureano Cardoso, 22 anos, foi perseguido por dois suspeitos, que estavam em uma motocicleta e executado a tiros. O caso aconteceu nesta terça-feira (14), em Dourados.

De acordo com o Cidade Dourados, a vítima teria caído em uma emboscada quando transitava em sua motocicleta, no bairro Jardim Monte Líbano.

Conforme o site de notícias, os dois suspeitos que também estavam em uma moto pilotava no sentido oposto da vítima. Quando a dupla se aproximou de Maicon, efetuou vários disparos de arma de fogo.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi acionada, junto com uma guarnição da Polícia Militar (PM), contudo, quando chegaram ao local, a vítima já estava morta.

Os policiais realizaram ronda pela região, no entanto, os autores não foram encontrados. Ainda conforme o site de notícias, o motivo do assassinato pode ter relação com um “acerto de contas”.

Isso porque, Maicon era um dos suspeitos de participar de uma tentativa de homicídio há alguns meses, na cidade.