Paulo Ricardo do Nascimento Dias, 22 anos, foi preso na última terça-feira (11), após assaltar um mercado em Camapuã. Uma equipe da Polícia Militar (PM) foi acionada pela funcionária do local.

De acordo com o Edição MS, a funcionária contou que estava no caixa do mercado quando Paulo Ricardo apareceu, sacou o revólver e anunciou o assalto. O autor permaneceu com a arma apontada para a vítima e a ordenou que passasse o dinheiro e o aparelho celular.

Depois, o assaltante mandou que a vítima fosse para os fundos do mercado, momento no qual Paulo Ricardo aproveitou para fugir. A funcionária acionou uma equipe da PM que realizaram buscas pela região e encontraram o autor.

Conforme o site de notícias, com o assaltante foi encontrado os produtos roubados no mercado, assim como outros objetos relacionados a outros assaltos cometidos por ele, no município. Paulo Ricardo foi preso e levado para a Delegacia de Polícia Civil de Camapuã.